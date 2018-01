Maribor – Ko so v petek pokopali Maria K., ki ga je neznanec prejšnjo nedeljo v zgodnjih jutranjih urah usodno zabodel na Vodnikovem trgu v Mariboru, so pokojnikovi prijatelji policijo pozvali, naj naredi več za prijetje storilca.»Mineva teden dni, odkar je naš Mario dobil usodne poškodbe. V teh sedmih dneh policiji še ni uspelo sestaviti celotne zgodbe in pripreti krvnika. Kljub temu da se je d