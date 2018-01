Honolulu – Primož Doplihar, Kamničan po rodu, živi v prestolnici Havajev Honolulu. Kako je sam doživel alarm ob domnevnem raketnem napadu na idilično otočje? »Nujno opozorilo, balistična raketa leti proti Havajem. Nemudoma poiščite zaklonišče. To ni vaja,« je bilo sporočilo, ki so ga včeraj nekaj po 8. uri po lokalnem času prejeli uporabniki mobilnih telefonov na Havajih. Ponekod so se sprožile