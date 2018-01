Sinoči ob 19.36 uri so na Pavlinovi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta v kateremje bila onemogla oseba, in nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri oskrbeli onemogle osebe. Reševalci so jo prepeljali v SB Brežice. preberite več »