15 ranjenih v spopadu z noži na ruski šoli Dnevnik Na šoli v ruskem mestu Perm sta se danes dva najstnika spopadla z noži, pri čemer je bilo potem ranjenih skupaj 15 ljudi. Poškodbe so dobili, ko so skušali fanta spraviti narazen. Najhujše poškodbe so utrpeli učiteljica, ki je bila ranjena v vrat,...

