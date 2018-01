ZAE obtožil Katar, da je z vojaškimi letali prestregel njihova potniška letala Dnevnik Združeni arabski emirati (ZAE) so danes sporočili, da so katarska bojna letala prestregla dve potniški letali v mednarodnem zračnem prostoru na običajnem poletu. V Dohi so to sicer zanikali. Štiri letalske družbe v ZAE pa teh navedb niso želele...

