Z snežno skulpturo v tehniki čipke osvojili tretje mesto na svetu 24ur.com Slovenija je prvič ekipno osvojila nagrado na svetovnem festivalu ledenih in snežnih skulptur na Kitajskem. Skulptura Rojstvo Kresnika, ki je izdelana iz 36 kubičnih metrov snega, je tehnično nastajala vse leto, slovenski ledni mojstri pa so se z njo uvrstili na sam vrh, takoj za Rusijo in Mongolijo.

