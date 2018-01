Evropska komisija (končno) nad plastiko: omejiti plastiko za enkratno uporabo in prepovedati mikropl 24ur.com "Ne moremo živeti brez plastike, ki pa nas lahko ubije, če ne bomo spremenili politik," je ob predstavitvi strategije opozoril prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans. Vsakdo lahko po njegovem prispeva: otrokom je na primer po njegovih besedah treba pojasniti, da se slamica, ki nastane v nekaj sekundah in se uporablja pet minut, nato razkraja 500 let.

