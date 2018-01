Rokometna reprezentanca Švedske je evropsko prvenstvo začela s porazom proti Islandiji, po zmagah nad Srbijo in danes nad Hrvaško pa celo zasedla prvo mesto in se v nadaljnje tekmovanju uvršča s štirimi točkami. Švedi so gostiteljem za šest golov ušli že v prvem polčasu, v drugem vodili tudi z devetimi goli razlike, na koncu pa zmagali s 35:31.



