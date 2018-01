Brezobziren voznik pri Kočevju zbil pešca in pobegnil Reporter Včeraj okoli 14.20 je na lokalni cesti izven naselja Željne - Klinja vas na Kočevskem prišlo do prometne nesreče. Neznani voznik je z osebnim vozilom znamke Audi A4 trčil v pešca, ki je dobil hude poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Vozn

