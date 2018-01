Na Exitu letos Ziggy Marley, Dog Eat Dog in Noctiferia Dnevnik Organizatorji festivala Exit, ki bo na novosadski Petrovaradinski trdnjavi potekal med 12. in 15. julijem, počasi razkrivajo nastopajoče. Naznanili so, da bo na glavni oder stopil kralj reggae žanra in večkratni grammyjev nagrajenec Ziggy Marley,...

