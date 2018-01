Košarkarji Krke so v tekmi 14. kroga lige Aba2 izgubili na gostovanju v Mostarju z ekipo Zrinjski z 78:82 (15:13, 44:34, 58:61). Po dobrem prvem polčasu, ko so vodili za deset točk, so v tretji četrtini povsem popustili. Dobili so 27 točk, sami pa jih dosegli le 14, te razlike pa jim do konca ni več uspelo nadoknaditi, pa čeprav so bili vse do zadnjih sekund povsem blizu. preberite več » ...