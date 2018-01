VIDEO: K snemanju novega spota DMP povabili tudi svoje oboževalce 24ur.com Društvo mrtvih pesnikov vstopajo v leto 2018 z velikopoteznimi načrti, svežo glasbo in video podobo. Novo avtorsko poglavje skupine napovedujeta singel in videospot Tinta in pero (Hip hop), v drugi polovici leta pa bo izšel že osmi album skupine. Oglejte si njihov najnovejši spot!

