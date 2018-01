KNOVS danes tudi o mariborskem “divjem zahodu”: umori, pretepi in streljanja se ne smejo več širiti! Politikis Komisija DZ se je zaradi nedavnih težjih kaznivih dejanj v Mariboru seznanila z informacijami o učinkoviti uporabi posebnih metod in sredstev pri pregonu organiziranega kriminala. Člani komisije so ocenili, da pristojne službe delajo sorazmerno dobro, a od njih pričakujejo, da bodo preprečile ponavljanje oziroma širjenje takšnih kaznivih dejanj. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb […]

Sorodno



Oglasi Omenjeni Branko Grims

Maribor

SDS Najbolj brano Osebe dneva Mitja Lesjak

Gašper Tič

Matjaž Mlakar

Vid Kavtičnik

Mirza Begić