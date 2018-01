Slovenski nogometaši pridobili pet mest Sportal Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) pridobila pet mest in je zdaj na 64. mestu. V prvi deseterici do sprememb ni prišlo, tako da je še vedno vodilna svetovna prvakinja Nemčija, sledita pa ji Brazilija in evropska prvakinja Portugalska.

