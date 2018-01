Ministrstvo zaradi pravnomočne obsodbe sprožilo postopek razrešitve notarja Sikoška Politikis Ministrstvo za pravosodje je zaradi pravnomočne obsodbe zoper notarja Jožeta Sikoška uvedlo postopek razrešitve. Notarski zbornici Slovenije je podalo tudi predlog za uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja, so za STA pojasnili na ministrstvu za pravosodje. Sikošek lahko na obvestilo o uvedbi disciplinskega postopka zdaj poda odgovor. Kot so pojasnili na ministrstvu, so lani po vpogledu […]

