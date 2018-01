Legalizirajmo in regulirajmo! Dostop.si Predstavniki Piratske stranke Slovenije so predsedniku DZ Milanu Brglezu predali več kot 18.000 zbranih podpisov pod peticijo za popolno legalizacijo in regulacijo konoplje. Brglez je dejal, da je tovrstnim pobudam naklonjen.

