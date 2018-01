Maribor – Preiskovalci množičnega pretepa na Vodnikovem trgu, za posledicami katerega je umrl 25-letni Mario K., so policijsko preiskavo ves čas vodili v dveh smereh: nasilništvo in povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, so pojasnili danes.Sedmerico, osumljeno nasilništva, naj bi razkrinkali in trojico celo vtaknili v pripor, medtem ko se krvnik Maria K. še vedno prosto spre