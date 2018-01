Rock zvezdnik je umrl zaradi prevelikega odmerka zdravil 24ur.com Na začetku oktobra je odjeknila žalostna novica, da je v 67. letu starosti umrl pevec Tom Petty. Legendarnega pevca so našli nezavestnega v njegovem domu v Malibuju. Po prihodu reševalcev so ugotovili srčni zastoj in po 21 urah v bolnišnici je pevec umrl. Zdaj so javili, kaj je bil vzrok nenadne smrti.

