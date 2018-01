Premiera smrtno resne komedije Čakalnica z Rifletom in Ladom Bizovičarjem Dnevnik V SiTi Teatru BTC bo drevi ob 20. uri premiera predstave Čakalnica v režiji Uroša Fürsta in Dejana Batoćanina. V predstavi se igralca Janez Hočevar - Rifle in Lado Bizovičar znajdeta v čakalnici za odhod v onostranstvo. V SiTi Teatru so predstavo...

Lado Bizovičar

