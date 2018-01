Slovenski tekači obstali v četrtfinalu Dnevnik Slovenski smučarji tekači so na sprinterski tekmi svetovnega pokala v Planici s tekmovanji končali v četrtfinalu. Polfinalu sta bili najbližje Anamarija Lampič in Katja Višnar, ki sta v svojih skupinah osvojili tretji mesti, na koncu pa 13. in 14.

