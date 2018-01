Hrvati in Francozi zanesljivo do zmag Dnevnik Rokometaši so na evropskem prvenstvu na Hrvaškem odigrali dve tekmi, obe v skupini 1 drugega dela. Najprej so Francozi s 23:17 premagali Švedsko, nato pa so Hrvati z 32:28 premagali Norvežane.

Sorodno

















































Oglasi