V Moskvi se je končal trodnevni Gaidar forum, t.i. ruski Davos. Med 9000 udeleženci je bila večina ruskih ministrov, tudi premier Dmitry Medvedev in vrsta uglednih domačih in tujih gospodarstvenikov med katerimi vsako leto s svojim kritičnim pogledom izstopa predsednik Sberbank, gospod Herman Gref in predstavniki akademskega sveta, predvsem profesorji managementa.