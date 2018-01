Športna nedelja: hud poraz Sloge Tabor, derbi Primorju Primorski dnevnik Nogometni derbi promocijske lige med Primorjem in Sistiano Sesljanom je pripadal domačinom, ki so zmagali z golom Semanija v 95. minuti. Igrali pa so z igralcema manj. V Repnu čaka izjemno pomembna tekma Slogo Tabor Televita.

