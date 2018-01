Slovensko-hrvaška arbitražna zgodba postaja čedalje bolj nepredvidljiva in nobenega razpleta še ni na obzorju. Bruseljski parket je še bolj spolzek, kot je slovenska diplomacija že tako pričakovala. Ljubljana ima v rokah mednarodnopravno zavezujočo arbitražno razsodbo, a Zagrebu pri njegovem zanikanju realnosti in zavračanju izvrševanja odločitve doslej nihče ni mogel do živega. Tudi trdne volje