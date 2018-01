VIDEO: Bayern se je proti Werderju mučil, nato pa vse rešil v zadnjih petnajstih minutah 24ur.com Aktualni nemški nogometni prvaki z Bavarske so se morali zelo potruditi za zmago v 19. krogu Bundeslige. Gostujoči Werder je celo povedel na Allianz Areni, v zaključku tekme pa je Bayern stopil na plin in prišel do zanesljive zmage (4:2). Bavarci imajo na lestvici že šestnajst točk naskoka.

