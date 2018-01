Na državnem tekmovanju Mladina in gore, ki bo danes potekalo na Osnovni šoli Trzin, se bo pomerilo 20 osnovnošolskih in 19 srednješolskih ekip. Ekipe se bodo v planinskem znanju pomerile teoretično in praktično. Pripravljajo tudi likovni natečaj Moja sanjska gora, so sporočili s Planinske zveze Slovenije, ki je ena izmed organizatorjev dogodka.