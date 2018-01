Pravice do neplačanega očetovskega dopusta ni več data.si Od 1. januarja 2018 ima oče pravico do 30 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, pravice do neplačanega očetovskega dopusta pa ni več. >>> Bi se samozaposliti, a ste v dvomih, kaj to pomeni za vaše prihodke? Vse...

Sorodno



Oglasi Omenjeni otroški dodatek Najbolj brano Osebe dneva Peter Mankoč

Jernej Damjan

Anže Kopitar

Domen Prevc

Goran Janus