Pobeglega vietnamskega direktorja zaradi korupcije obsodili na dosmrtno ječo Dnevnik V Vietnamu so danes na dosmrtno kazen obsodili nekdanjega direktorja naftnega podjetja PVC Trinha Xuana Thanha zaradi korupcije in drugega gospodarskega kriminala. Thanh je leta 2016 zbežal v Berlin, kjer so ga ugrabili vietnamski agenti in ga...

