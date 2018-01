V požaru v Združenih arabskih emiratih umrlo več otrok SiOL.net V Združenih arabskih emiratih je na severozahodu države danes zagorela stanovanjska hiša. Zaradi vdihavanja dima je umrlo sedem bratov in sester, med njimi trije dečki in štiri deklice v starosti od pet do 13 let. V tej državi vsako leto kljub prizadevanju tamkajšnjih oblasti zabeležijo več sto požarov, vendar so žrtve redke.

