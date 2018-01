Snežna pravljica z napako: na zahodu Avstrije in v Švici zaradi obilnega sneženja več vasi nedostopn Politikis V Avstriji in Švici je veliko smučarskih letovišč popolnoma zasneženih in nedostopnih, med njimi avstrijski Ischgl in švicarski Zermatt. Vremenoslovci v obeh državah opozarjajo tudi pred nevarnostjo snežnih plazov in svetujejo ljudem, naj se zadržujejo v notranjih prostorih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zermatt je nedostopen tudi danes. Že v nedeljo so poročali, da je […]

Sorodno











Oglasi Omenjeni Avstrija

Švica Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Karl Erjavec

Tone Peršak

Primož Brezec

Alenka Bratušek