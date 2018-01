Furs z dvema dražbama prestižnih ur zbral 47.778 evrov Dnevnik Finančna uprava RS (Furs) je na današnji drugi javni dražbi prodajala 10 ročnih ur v skupni vrednosti 52.150 evrov, cene pa so v primerjavi s prvo dražbo znižali za 30 odstotkov. Na dražbi so prodali tri ure in zbrali 16.778 evrov. Skupaj s prvo...

