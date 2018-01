V SDS kritični do dela vlade na področju infrastrukture in prostora; še posebej izpostavljajo fiasko Politikis Strokovni svet SDS je kritičen do decembra lani predstavljenih dosežkov vlade Mira Cerarja na področju infrastrukture in prostora. Projekt izgradnje drugega tira železnice Divača-Koper po njihovi oceni ne predstavlja dosežka te vlade in resornega ministrstva, pač pa njun fiasko, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Drugi tir se po oceni strokovnega sveta SDS ne […]

Sorodno

Oglasi