Kranjčanu zaradi izsiljevanja šenčurskega kmeta grozi osem let zapora, izrek sodbe bo v petek 24ur.com Na kranjskem sodišču se zaključuje eno najobsežnejših sojenj v zadnjih letih, v sklopu katerega so izvedli okoli 30 obravnav in zaslišali več kot 80 prič. V petek bodo namreč izrekli sodbo Metiju Plavi za domnevno milijonsko izsiljevanje šenčurskega kmeta Aleša Šterna. Plava, ki mu grozi osem let zapora, je v zaključni besedi izsiljevanje ponovno zanikal.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jakov Fak

Mitja Robar

Miro Cerar

Vesna Fabjan

Vid Kavtičnik