Belgijski “diakon smrti” priznal 20 umorov, med njimi tudi umor lastne mame Politikis Nekdanji belgijski zdravstveni tehnik in rimskokatoliški diakon Ivo Poppe, ki so mu mediji nadeli vzdevek diakon smrti, je na sodnem procesu, ki se je v ponedeljek začelo v belgijskem Bruggeu, priznal, da je umoril med 10 in 20 trpečih ljudi. Med njegovimi žrtvami naj bi bili tudi njegova mama, očim in dva strica. V kolikor […]

