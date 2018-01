Do 6. februarja v javni razpravi predloga novele zakona o SFC in krovnega zakona v kulturi Dnevnik Ministrstvo za kulturo je dalo v javno razpravo predloga novele zakona o Slovenskem filmskem centru (SFC) ter zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi. Javna razprava bo trajala do 6. februarja, saj želi ministrstvo ujeti rok za pravočasno...

