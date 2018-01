Pisava o nas pove več kot napisane besede #video SiOL.net Kdaj ste nazadnje daljše besedilo napisali na roke? Verjetno je malo takšnih, ki to še počno, medtem ko tipkanje na računalnik in hitrostno tipkanje esemesov obvladamo vsi. A negovanje rokopisja je še kako pomembno, saj je ne nazadnje to del naše kulture, samopodobe, razkriva pa tudi marsikaj o tem, kakšne osebnosti smo.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Jožef Kavtičnik Najbolj brano Osebe dneva Jakov Fak

Mitja Robar

Miro Cerar

Vesna Fabjan

Vid Kavtičnik