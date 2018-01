Podpornik predsednika ZDA grozil, da bo pobil zaposlene na CNN Dnevnik Policija je v predmestju Detroita aretirala moškega, ki je 9. in 10. januarja opravil več grozečih telefonskih klicev na televizijo in med drugim napovedal, da bo odpotoval v Atlanto, kjer je sedež televizije in jih vse pobil, ker objavljajo

