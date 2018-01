Strelski napad na srednji šoli v Kentuckyju zahteval dve smrtni žrtvi, ranjenih najmanj 14 ljudi Politikis Strelski napad na srednji šoli v ameriški zvezni državi Kentucky je davi po lokalnem času po zadnjih podatkih zahteval dve smrtni žrtvi, obe stari 15 let. Ranjenih je najmanj 14 ljudi. Prav tako 15-letnega napadalca so prijeli in je v zaporu. Motiv napada še ni znan. Strelski napad se je zgodil v kraju Benton, ki […]

