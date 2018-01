Pred turško vojaško ofenzivo v Siriji zbežalo že 5000 ljudi Politikis Pred ofenzivo turške vojske na severu Sirije je z domov zbežalo že okoli 5000 ljudi, so v torek zvečer opozorili v Združenih narodih v New Yorku. Izrazili so tudi zaskrbljenost zaradi humanitarnega položaja na območju, kjer živi več kot 300.000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Turčija je minuli konec tedna sprožila kopensko ofenzivo proti […]

