VIDEO: Napad na organizacijo Save the Children v Afganistanu: dva mrtva, 12 ranjenih 24ur.com V napadu na urad mednarodne nevladne organizacije Save the Children na vzhodu Afganistana sta umrli najmanj dve osebi, ranjenih pa je okoli 12 ljudi. Spopadi med varnostnimi silami in napadalci pa še vedno potekajo. Odgovornost za napad ni prevzel še nihče.

