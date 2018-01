V starosti 103 let se je poslovil Nicanor Parra Delo Čilski pesnik Nicanor Parra, dobitnik Cervantesove nagrade leta 2011, je umrl, star 103 leta, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Pesnik, ki je matematik in fizik, je postal znan kot ustanovitelj žanra »anti-poezije«. Nekateri so ga postavljali med najpomembnejše pesnike špansko govorečega področja. »Država Čile je izgubila enega največjih avtorjev v zgodovini literature in edinstven glas

Sorodno

Oglasi Omenjeni Čile

Nobelove nagrade

Španija Najbolj brano Osebe dneva Goran Klemenčič

Goran Dragić

Boris Koprivnikar

Anže Kopitar

Goran Janus