Sindikati in delodajalci niso dosegli dogovora o minimalni plači 24ur.com Sindikatom in delodajalcem, ki imajo še danes čas za dosego dogovora o višini dviga minimalne plače, stališč glede tega vprašanja ni uspelo zbližati. Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je povedal, da so sindikatom za letos in prihodnje leto predlagali 3,5-odstotni dvig, s čimer pa se ti niso strinjali.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Anja Kopač Mrak Najbolj brano Osebe dneva Goran Klemenčič

Goran Dragić

Boris Koprivnikar

Anže Kopitar

Goran Janus