Klic k razumu Časnik Bomo ponovno postali sovražni do tistega dela narodovega telesa, ki živi izven domovine? V središču slovenske prestolnice se bohoti mogočna zgradba Banke Slovenije, kar je lepo in prav. Nasproti nje pa, v prostorih na Cankarjevi cesti 1, že desetletja delujejo društva (Svetovni slovenski kongres / ust. in registriran 1991/, Slovenska Konferenca Svetovnega slovenskega kongresa / ust. in reg.1990/,

Sorodno

Oglasi