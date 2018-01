Papež lažne novice primerjal z zgodbo o kači, Adamu in Evi 24ur.com Papež Frančišek je vse ljudi pozval k boju proti širjenju lažnih novic, saj da te predstavljajo grožnjo družbi. Lažne novice je primerjal z bibiljsko zgodbo o kači, ki je zavedla Adama in Evo. Ob tem je pozval k novinarstvu miru, ki se mora boriti proti lažem in senzacionalizmu.

