Vinales bo do leta 2020 sedel na Yamahi Dnevnik Španski motociklist Maverick Vinales bo še do leta 2020 tekmoval za ekipo Yamahe. Na predstavitvi motociklov za novo sezono so v japonski ekipi sporočili, da so s Špancem podaljšali sodelovanje še za dve leti, do leta 2020.

