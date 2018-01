Ameriški “zdravniški” pedofil, ki je zlorabljal telovadke, najmanj za 40 let v zapor Politikis Sodišče v Lansingu je nekdanjega zdravnika ameriške gimnastične reprezentance med letoma 1996 in 2015 Larryja Nassarja zaradi spolne zlorabe telovadk obsodilo na 40 do 175 let zapora. Na sojenju je proti njemu pričalo več kot 150 deklet, domnevnih žrtev, med katerimi je bila tudi štirikratna olimpijska prvakinja iz Ria 2016, Simone Biles. “Ne zaslužite si, […]

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Vid Kavtičnik

Karl Erjavec

Matjaž Mlakar

Goran Klemenčič