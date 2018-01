Brazilsko sodišče potrdilo obsodbo zaradi korupcije nekdanjega brazilskega predsednika Lule Politikis Brazilsko prizivno sodišče je danes potrdilo obsodbo zaradi korupcije nekdanjega brazilskega predsednika Luiza Ignacia Lule da Silve, kazen pa so z devetih let in pol zapora zvišali na dvanajst let in en mesec. Lula tako verjetno ne bo mogel kandidirati na oktobrskih predsedniških volitvah, piše britanski BBC. Na prvi stopnji so Lulo julija lani obsodili […]

