Zidane potožil: To je moj najtežji večer Sportal Pokalna tekmovanja so znana po tem, da so na njih pogosta presenečenja. Za največjega v tem letu so poskrbeli nogometaši Leganesa. V sredo so na povratni četrtfinalni tekmi sredi Madrida z 2:1 šokirali zvezdniško zasedbo Reala, nadoknadili zaostanek s prve tekme (0:1) in poskrbeli za največji klubski uspeh. Trener belih baletnikov Zinedine Zidane je razočarano priznal, da je to njegov najhujši večer, odkar sedi na madridski klopi.

Oglasi Omenjeni Cristiano Ronaldo

Španija

Zinedine Zidane Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Janez Janša

Karl Erjavec

Goran Klemenčič

Anže Kopitar