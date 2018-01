Hostel Celica že dober teden sameva, prenova pa še vedno ni stekla. Člani in podporniki KUD Sestava so opomnili, da so jim na Mestni občini Ljubljana (Mol) nazadnje odpovedali sodelovanje v smeri prenove, odprte so tudi zadeve glede nadaljnjega petletnega programskega sodelovanje. V prvi vrsti zahtevajo, naj Sestavi takoj odprejo vrata Celice. »Naša zahteva je, da se KUD Sestava takoj odpre vrat