Vlom in prisluškovalne naprave v uradu avstrijskega podkanclerja Stracheja Politikis V urad avstrijskega podkanclerja in vodje svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christiana Stracheja so v sredo zvečer vlomili neznanci. V uradu podkanclerja so našli tudi prisluškovalne naprave, a oblasti niso pojasnile, kdaj, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Po navedbah avstrijskega notranjega ministrstva so v Strachejev urad vlomili v sredo okoli 19. ure, ko so sodelavci v prostoru slišali […]

